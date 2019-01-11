Kuşadası'nda 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında bir lastik şişme botu durdurdu.
Lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 Suriye, 12 Irak, 11 Filistin ve 3 Mısır uyruklu bulunduğu belirlendi.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA