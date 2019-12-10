Kuşadası'nda 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 50 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde 50 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.

10.12.2019 03:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 03:47
Kuşadası'nda 50 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde lastik bot içerisinde 50 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 08 Aralık 2019 tarihinde saat 06.00'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları operasyonda tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Afganistan, 10 Kongo, 1 Gine, 1 Senegal ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen (15 erkek, 12 kadın, 23 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 50 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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