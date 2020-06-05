Kuşadası'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesine bağlı dalgıçlar, denizde temizlik yaptı.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de çevre bilincine ilişkin broşürler dağıttı.

Kaynak: AA