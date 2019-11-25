Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı

25.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:40

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 38 Suriye, 5 Irak ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. olayda yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA