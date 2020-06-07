Kuşadası'nda 4'üncü kattan düşen kadın öldü
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Kuşadası'nda 4'üncü kattan düşen kadın öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Nermin Akgün (59), oturduğu apartmanın dördüncü katından düşüp, yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nda 4'üncü kattan düşen kadın öldü
07.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:13

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Nermin Akgün (59), oturduğu apartmanın dördüncü katından düşüp, yaşamını yitirdi. Akgün'ün balkondan mı yoksa pencereden mi düştüğünün araştırıldığı öğrenildi.

Kuşadası'nda yalnız yaşayan Nermin Akgün, saat 06.30 sıralarında, Hacıfeyzullah Mahallesi Bezirgan Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki evinden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Akgün, yaşamını yitirdi. Evin penceresinin de balkon kapısının da açık olması nedeniyle nereden düştüğü henüz tespit edilemeyen Akgün'ün cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Akgün'ün evinde ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Polis, Akgün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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