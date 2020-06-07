Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Bezgirgan Sokak'ta meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Nermin Akgün isimli bir kadın ikamet ettiği apartmanın 4. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Nermin Akgün'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA