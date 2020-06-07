Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.
07.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:46
Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Bezgirgan Sokak'ta meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Nermin Akgün isimli bir kadın ikamet ettiği apartmanın 4. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Nermin Akgün'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA