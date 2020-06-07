Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
07.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:46

Kuşadası'nda 59 yaşındaki bir kadın 4. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Bezgirgan Sokak'ta meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Nermin Akgün isimli bir kadın ikamet ettiği apartmanın 4. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Nermin Akgün'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Haber
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar Haber
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
ABD'de dövüşçüler sokaklara mı iniyor? UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı
ABD'de dövüşçüler sokaklara mı iniyor? UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Beyazıt Öztürk Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Libya İntihar Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 15:46:35. #1.15#
title