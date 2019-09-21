Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

21.09.2019 16:10
Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Kuşadası Pamucak mevkii açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki12' si çocuk, 32 Suriye, 4 Kuveyt ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 39 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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