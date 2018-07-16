Kuşadası'nda 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 9'u kadın toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Kuşadası açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 32'si Suriye, 2'si Filistin uyruklu toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)