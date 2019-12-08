Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.

08.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:36
Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri yaptıkları operasyonda hareketli lastik botu durdurularak içerisindeki 29 Suriye, 2 Somali ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (12 erkek, 6 kadın, 15 çocuk) yakalandı.


Lastik bottaki 33 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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