Kuşadası'nda 3 Trafik Kazası, 3 Yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi eski Salı pazarı bölgesindeki köprülü kavşakta birer saat arayla meydana gelen iki kazada, motosikletin çarptığı 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kuşadası'nda 3. trafik kazası ise Yavansu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke istikametine doğru giden karpuz yüklü bir kamyonetin lastiği patladı ve bölünmüş yolun karşı şeridine geçti. Kazada araç sürücüsü M.N. yaralandı. - AYDIN