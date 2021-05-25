Kuşadası'nda 3 mahalleye uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Kuşadası'nda 3 mahalleye uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kuşadası'nda 3 mahalleye uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada saksı içerisine ekilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri kentte uyuşturucuya geçit vermiyor. Kuşadası'nda yapılan operasyonda İkiçeşmelik Mahallesi, Kadınlar Denizi Mahallesi ve Camiatik Mahallesi'nde daha önceden belirlenen evlere şafak operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Arthur ile birlikte sabahın ilk saatlerinde yapılan operasyonda 16 kök saksılara ekilmiş vaziyette boyları 15-30 santimetre arasında değişen dişi Hint keneviri bitkisi ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu malzemelerine narkotik ekipleri el koydu. Operasyonlarda M.S., T.D. ve B.Y. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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