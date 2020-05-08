Kuşadası'nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası'nda üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 24 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlığı ve konut dokunulmazlığını ihlal etme ile 21 Nisan tarihinde Ege Mahallesi'nde gerçekleşen açıktan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan M.K. isimli zanlı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA