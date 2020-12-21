Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem
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Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem

21.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:59
Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi'nde meydana geldi. Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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