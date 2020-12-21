Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem
21.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:59
Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi'nde meydana geldi. Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı