Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları - Haberler
Kuşadası, 23 Nisan, Güncel, Haber

Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı.

23.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:48
Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü, yaşanan koron avirüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da evlerde kutlandı. Bayram nedeniyle düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti. Tören Milli Eğitim Müdürü Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşuna geçilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Özel Naci Akdoğan İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Defne Çizmeci, video konferans yoluyla temsili olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlık makamını devraldı. Minik Defne arkadaşlarından gelen talepleri ilgili birim müdürlerine iletti.

Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Ömer Günel "23 Nisan 1920 tarihi, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olması gerektiğine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sürdürülen bağımsızlık mücadelesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırıldığı bir dönüm noktasıdır. Aklın ve bilimin ilkeleri ışığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun çizildiği tarih olan 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir ulusun bağımsızlığa ve müreffeh bir yaşama attığı en önemli adımlardandır" dedi.

Milli Egemenliğin ilan edildiği bu tarihi günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Geleceğin büyükleri" olan çocuklara armağan edilmiş olmasının 23 Nisan'ın önemini daha da arttırdığını ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "23 Nisan, gözlerindeki ışıkla yarınlarımızın teminatı ve umudumuz olan çocuklarımızın bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın bizlere emanetidir. Bu emaneti 'ilelebet muhafaza ve müdafaa' etmek ise her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Onların gözlerindeki ışığı korumak, enerjilerini doğru alanlara kanalize etmelerini, donanımlı ve üretken bireyler olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına atılacak her adım güzel bir geleceğin garantisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnet ve şükran duygularıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Tüm çocuklarımıza söz veriyorum, bu günleri geride bıraktığımızda, Kuşadası sahilinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız." - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBBM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBBM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Mustafa Keser Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Loris Karius Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 15:44:33. #1.15#
title