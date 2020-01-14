Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

14.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:52
Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 2 Komorlar, 2 Orta Afrika, 1 Somali, 1 Suriye ve 1 Mali uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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