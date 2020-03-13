Kuşadası'nda 2 işçinin metan gazından ölümüne 15 yıl hapis istemi AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 2 işçinin rögar kapağını kaldırarak girdikleri kanalizasyon hattında metan gazından zehirlenerek ölmesiyle ilgili 5 yıldır yürütülen soruşturma tamamlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 2 işçinin rögar kapağını kaldırarak girdikleri kanalizasyon hattında metan gazından zehirlenerek ölmesiyle ilgili 5 yıldır yürütülen soruşturma tamamlandı. ASKİ'de görevli mühendisler Mesut S. ve Sadık Çağlayan G. hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Olay, 5 Ağustos 2015'te, Atatürk Bulvarı üzerindeki kanalizasyon hattında meydana geldi. Altyapı çalışmasını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı'nda (ASKİ) görevli Hasan Fıstıkçı (50) ve İsmail Davas (39), indikleri kanalizasyon hattında metangazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma 5 yıl sonra tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ASKİ'de görevli mühendisler Mesut S. ve Sadık Çağlayan G. hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. 2 mühendisin tutuksuz yargılanacağı davanın görülmesine 5 Mayıs günü başlanacak.'CEZA ALMAMALI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Ölen işçilerin avukatı Doğukan Algan, "Ölüme sebebiyet verdikleri ileri sürülen kişilerin tespit edilmeleri ve haklarında dava açılmaları yönündeki süreç, 2015 yılından bu yana devam ediyordu. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı,taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame tanzim etti. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun alt sınırı 2 yıl. Bu yönde bir ceza verilip bir de cezada indirim yapılırsa, sorumluluğu olanlara bir yaptırım uygulanmamış olacak. Oysa ki kamera görüntüleri incelendiğinde, sorumluların 'bilinçli taksir' ya da 'olası kastla ölüme sebebiyet' vermek suçundan yargılanmaları gerekir. Sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi

Kaynak: DHA