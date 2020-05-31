Kuşadası'nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi
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Kuşadası'nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi

Kuşadası'nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi Kuşadası'nda bulunan kafe ve restoranlarda 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklar tamamlandı.

31.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:39

Kuşadası'nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi

AYDIN - Kuşadası'nda bulunan kafe ve restoranlarda 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgını döneminde geçici süreyle kapatılan işletmelerde tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Korona virüse karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi ise ilçedeki bütün iş yerlerini ücretsiz olarak dezenfekte etti.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci öncesi kafe ve restoranlarda hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldıkları için uzun süredir hizmet veremeyen işletmeler, tadilat, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirerek açılış için geri sayıma başladı. İşletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı'nın çizdiği kurallar doğrultusunda oturma düzenini sağlamak ve masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakmak için ellerine metre alıp gerekli ölçümleri yaptı. Restoranların menüleri yeniden düzenlenirken, kentte sosyal hayatın eskiye dönecek olması esnafın da yüzünü güldürdü.

Pandemi sürecinin başından itibaren bütün birimlerini alarma geçirerek kent genelinde seferberlik ilan eden Kuşadası Belediyesi ise bu süreçte de esnafı yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve dernek lokali gibi işletmelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. TİM ekipleri tarafından 2 günde tam 648 işletme köşe bucak temizlenerek vatandaşlar için hijyenik ve güvenli bir hale getirildi.

"Tedbiri elden bırakmayacağız"

Kuşadası'nda korona virüse karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İlçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimizden tek bir isteğim var. O da sosyal hayatta kurallara uyup ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerini uygulamaya devam etmeleri" diye konuştu.

Kuşadası'nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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