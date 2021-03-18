Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor
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Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor

18.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:45

Kuşadası ilçesinde iki gündür haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası ilçesinde iki gündür haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan Berk Ergier'in (32) kaybolmasına ilişkin Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerince çeşitli noktalarda arama yapıldı.

Ergier'in cep telefonundaki sinyalin Kirazlı Mahallesi'nden gelmesi üzerine ekipler, bölgeye gitti.

Bölgedeki bir restoran işletmecisinin, kayalıkların olduğu uçurumda bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler havadan drone ile karadan da 2 arama kurtarma köpeğinin katılımıyla arama yaptı.

Havanın kararmasıyla ekipler çalışmalarına ara verdi.

Evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den 16 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmişti.

Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor
Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor
Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor
Kuşadası'nda 2 gün önce kaybolan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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