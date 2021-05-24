Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
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Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu

Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait 50 metre uzunluğunda antik su kanalı bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait 50 metre uzunluğunda antik su kanalı bulundu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Selçuk'taki Efes antik kentine su, bu kanal yoluyla götürülüyormuş. Kanalın, toplamda 43 kilometrelik bir hattın parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından, 2 hafta önce Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki 24 dönümlük bir zeytinlik alanda saha araştırması yapıldı. Çalışma sırasında arkeolojik buluntuların tespiti için derinlikleri 1.5 ile 2 metre arasında değişen 250 sondaj kuyusu açıldı. Kuyuların birinde su kanalı kalıntılarının bulunması üzerine çalışma genişletildi. Açılan yarmada yapılan kazıda yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 2.5 metre genişliğinde ve 1.5 metre yüksekliğinde su kanalı bulundu. Milattan Önce 1'inci yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen su kanalının Erken Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

'EFES ANTİK KENTİNE SU TAŞINIYORMUŞ'Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "O dönemde, Selçuk'taki Efes antik kentine su, bu kanal yoluyla taşınıyormuş. Kanalın, toplamda 43 kilometrelik bir hattın parçası olduğunu düşünüyoruz. Yapının etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Aydın önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Hem tatil turizmi hem kültür turizmi hem de ören yerlerinin niteliği açısından eşsiz bir konumda. Şehrimizin kültür mirasına dikkatli bir şekilde sahip çıkıyoruz" dedi.'KORUMAYA ALINACAK'

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ise "Antik dönemde metropol bir kent olan Efes'in su ihtiyacı Kuşadası'ndan sağlanıyordu. Daha önce Kuşadası'nda çok sayıda su kanalı tespit etmiştik. Bunları da haritaya işlemiştik. Bu amaçla Aydın Arkeoloji Müzesi olarak başlattığımız çalışmada Erken Roma dönemine ait su kanalını keşfettik. Kapalı havza su kanalı olduğu için Selçuk'a giden ana hat olduğunu düşünüyoruz. Burada özel bir alan oluşturup yapıyı korumaya alacağız" diye konuştu.


Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu
Kuşadası'nda 2 bin yıllık antik su kanalı bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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