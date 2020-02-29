Kuşadası'nda 2 balıkçı teknesi battı
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Kuşadası'nda 2 balıkçı teknesi battı

Lodos ve fırtına Kuşadası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

29.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:14
Kuşadası'nda 2 balıkçı teknesi battı

Lodos ve fırtına 'nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda bağlı iki balıkçı teknesi şiddetli fırtına nedeniyle battı.


Edinilen bilgiye göre, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına dün geceden itibaren 'ni etkisi altına aldı. Sabaha kadar devam eden ve gün içinde de aralıklarla süren fırtınanın ardından Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda bağlı iki balıkçı teknesi batarken, bir balıkçı teknesi de hasar gördü. Balıkçılar, Liman Başkanlığı'nın önlem alması gerektiğini belirterek, "Her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz ve teknelerimiz batıyor. Tüm uyarılarımıza rağmen yetkililer önlem almıyor " diye dert yandılar. - AYDIN

Kaynak: İHA

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