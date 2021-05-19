Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenen etkinlikler sabah 10.30'da Kuşadası Kaymakamlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen resmi törenle başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü, Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan program sabah saat 10.30'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Gençlik ve Spor Müdür Vekili Ramazan Oğuz Verim'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törende ayrıca lise öğrencileri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile günün anlamını belirten şiirler okundu.

Kuşadası Belediyesi'nden gün boyu etkinlik

Kuşadası Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gün boyunca devam edecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından rengarenk balonlar ve Türk Bayraklarıyla süslenerek hazırlanan 3 özel araç 13.00 ile 18.30 saatleri arasında kentin farklı noktalarını dolaşarak vatandaşların bayram coşkusuna eşlik edecek. Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu ise kentin farklı mahallelerinde sokak konserleri verecek. - AYDIN

Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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