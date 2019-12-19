Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Haberler

Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kuşadası'nda polisin düzenlediği operasyonda hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç tutuklandı.

19.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:29
Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

'nda polisin düzenlediği operasyonda hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre; Kuşadası İlçe Amirliği ekipleri daha önceden teknik ve fiziki takibe aldıkları B.Ç'nin Tepe Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Polisler düzenledikleri operasyon ile B.Ç'yi ikamet adresinde yakaladı. Adam öldürmeye teşebbüs, gece vakti yağma, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile 3 ayrı dosyada yaralama suçu olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler