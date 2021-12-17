Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 'Kaleiçi' bölgesinde çıkan yangında, yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen 2 katlı tarihi bir ev yanarak küle döndü.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 'Kaleiçi' bölgesinde çıkan yangında, yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen 2 katlı tarihi bir ev yanarak küle döndü. Kuşadası'nın Camikebir Mahallesi'nde turistik iş yeri, kafeterya ve restoranların bulunduğu Kaleiçi bölgesindeki 2 katlı tarihi evde bugün saat 13: 30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın yapımında kullanılan ahşap malzeme nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçları, Kaleiçi'nin sokaklarının dar olması nedeniyle tarihi evin bulunduğu 7 Eylül Sokak'a ulaşmakta güçlük çekti. Sokağa ulaşan ekipler alevlere tarihi binanın bitişiğinde ve karşısında bulunan diğer evlerin çatılarına çıkarak suyla müdahale etti. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonrası diğer iş yerleri ile hemen karşısındaki Kaleiçi Cami'ye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili olarak şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

 BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

 ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title