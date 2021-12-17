Son dakika haber! KUŞADASI'NDA ÇIKAN YANGINDA TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 'Kaleiçi' bölgesinde çıkan yangında, yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen 2 katlı tarihi bir ev yanarak küle döndü. Kuşadası'nın Camikebir Mahallesi'nde turistik iş yeri, kafeterya ve restoranların bulunduğu Kaleiçi bölgesindeki 2 katlı tarihi evde bugün saat 13: 30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın yapımında kullanılan ahşap malzeme nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçları, Kaleiçi'nin sokaklarının dar olması nedeniyle tarihi evin bulunduğu 7 Eylül Sokak'a ulaşmakta güçlük çekti. Sokağa ulaşan ekipler alevlere tarihi binanın bitişiğinde ve karşısında bulunan diğer evlerin çatılarına çıkarak suyla müdahale etti. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonrası diğer iş yerleri ile hemen karşısındaki Kaleiçi Cami'ye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili olarak şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.