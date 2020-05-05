Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü
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Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü

Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü
05.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:21

KUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi.

KUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. Firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan ve içerisinde 22 çeşit temel gıda maddesinin olduğu 100 koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kuşadası, Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı kenetlendi. Bu kapsamda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği, ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlattı. "Bugün Birlik Zamanı" sloganıyla düzenlenen kampanya, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Hayırsever firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan, içerisinde ay çiçek yağı, makarna, toz şeker, un, bakliyat ve peynir gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı 100 koli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı."ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

Kampanyanın, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve federasyona bağlı derneklerce alınan ortak karar doğrultusunda düzenlendiğini belirten KUPAD Başkanı Uğur Apak, "Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak için Ramazan Ayı'nda böyle bir yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şimdi birlik olma zamanı. Bize destek olan firmalara çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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