Kuşadası'na yeni yaşam alanları kazandırılıyor

15.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:56

Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 1 yeni parkın yapımına devam eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2 parkın yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



"Daha Yeşil Bir Kuşadası" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son bir ay içerisinde 2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi'nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yeni parkın yapımına 2 parkın ise yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Sokak'ta bulunan 338 metrekarelik yeni bir parkın yapım çalışmasına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şevki Hasırcı Meydanı'nda bulunan Salih Killi Parkı ile Türkmen Mahallesi Esen Sokak'ta bulunan parkın yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde yapılan yaşam alanlarına verilen isimlerle de Kuşadası kent hafızasına imza atmış kişiler ölümsüzleştiriliyor.



Yapım çalışmaları devam eden Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Sokak'ta bulunan 338 metrekare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi ve yeşil alan yer alacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel üstlendiği sorumluluk gereği Kuşadası'nda yaşayan her canlıdan sorumlu olduğunu yineleyerek, "Kuşadası'nda hayat bulan her canlı için proje üretmek bizim görevimiz. Özellikle can dostlarımız olan evcil hayvanlarımızın gerek sosyalleşmesi gerekse toplumsal yaşamda uyum göstermeleri için eğitim almaları amacı ile eğitim parkuru içeren yeni alanlar kuracağız.



Yenileme çalışmaları süren Türkmen Mahallesi Esen Sokak'ta bulunan parkta çocuk oyun alanı, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, oturma grupları, yeşil alan, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemi yer alacak. 2582 metre kare yeşil alan üzerinde yer alan parkın içerisinde ayrıca Kuşadası'nda bir ilk olarak köpek eğitim parkuru kurulacak.



Yenileme çalışması süren Salih Killi Parkı'nın içerisinde ise oturma grupları, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri bir büfe yer alacak. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park alanı içerisinde özgün bir peyzaj çalışması uygulanacak.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni park yapım, onarım ve rutin ot biçme gibi işlerinin yanı sıra kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için kedi ve köpek evi yerleştirmeye de devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak kentin 50 noktasına kedi ve köpek evi yerleştirdi. Günlük bakımı Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan kedi ve köpek evleri projesi hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA