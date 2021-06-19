Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğrarken, Milli Park yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğrarken, Milli Park yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'na cumartesi ve pazar günlerini kapsayan 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler ilçe girişinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kuşadası'na son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Hafta sonu tatili için Kuşadası'na gelenlerin konaklamak için tercihi ise otellerden yana oldu. İlçede güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere kadar ulaştı. Kuşadası'nın sahil bandı, AVM ve turistik çarşıların bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi. - AYDIN

Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:47:33. #1.16#

title