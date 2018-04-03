Kuşadası'na Sezonun İlk Gemisi Geldi

Kruvaziyer turizmin başkenti olarak kabul edilen Kuşadası'na sezonun ilk turist gemisi geldi.

Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli turist gemisiyle Kuşadası'na çoğunluğu Avrupa birliği vatandaşı toplam 1780 kişi geldi.

Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli turist gemisiyle Kuşadası'na çoğunluğu Avrupa birliği vatandaşı toplam 1780 turist giriş yaptı. 600 mürettebatın bulunduğu gemiden inen Turistlerin büyük bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana gibi tarihi ören yerlerini gezmeye giderken, bir kısmı da Kuşadası çarşılarında alış veriş yaptı. Bu arada, sezonun ilk seferini gerçekleştiren Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli turist gemisi 2018 turizm sezonu boyunca toplam 30 sefer gerçekleştirecek. - AYDIN