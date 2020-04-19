Kuşadası'na sessizlik hakim
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Kuşadası, Aydın, Güncel

Kuşadası'na sessizlik hakim

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında da Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamalara uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı ve ilginç görüntüler oluştu.

19.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:44
Kuşadası'na sessizlik hakim

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında da Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamalara uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı ve ilginç görüntüler oluştu.

Turizmin kentinde cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İnsan yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı kentte sadece kuş sesleri duyuldu. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Aydın'ın da bulunduğu 30 büyükehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokakları tamamen boşalan Kuşadası sıcak havaya rağmen tamamen boş kaldı. Yaz aylarında nüfusu artan turist sayısına bağlı olarak 500 binin üzerinde seyreden Kuşadası'nda bu kez kuş sesleri hakim oldu. Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistler ile günübirlik turistlerin ilgi odağı olan Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Kaleiçi ile siteler bölgeleri de sessizliğe büründü. Ekmek fırınları, mobil araçları ile şehir merkezinde ve uzak mahallelerinde ekmek dağıtımına devam ederken, Başta belediye temizlik ve sosyal hizmetler birimleri olmak üzere diğer görevli kamu personeli ise vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için mesai yaptı. Devriye gezen güvenlik güçlerinin cadde ve sokaklardaki kontrolleri aralıksız devam etti. Yasağa uymayarak dışarıya çıkan vatandaşları uyaran ekipler, genelge kapsamı dışında sokakta bulunan kişilere de yasal işlem uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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