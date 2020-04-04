Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
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Zonguldak, Kuşadası, İzmir, Aydın, Yerel

Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor

Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor Korona virüsle mücadele kapsamında 30 Büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Kuşadası dahil Aydın ve ilçelerinde de giriş ve yasağı dün geceden itibaren uygulanmaya devam ediyor.

04.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:37
Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor

Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor

AYDIN - Korona virüsle mücadele kapsamında 30 Büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Kuşadası dahil Aydın ve ilçelerinde de giriş ve yasağı dün geceden itibaren uygulanmaya devam ediyor. İzmir'in Selcuk ilçesi yönünden Aydın'ın Kuşadası ilçesi yönüne giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kuşadası'nın İzmir'in Selçuk ilçesi tarafından girişinde yola beton bariyerler konuldu. Bayraklıdede Mahallesi'nde kontrol noktaları oluşturulurken, saat 00.00'dan sonra ise İzmir yönünden gelen araçların Kuşadası'na girişine izin verilmedi. Gelen araçlar ise geri döndürüldü. Polis ekipleri vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirerek, il dışından seyahat izin belgesi yanında, ikametgah adresi Kuşadası ve Aydın olan sürücülerin geçişine izin verileceği kaydedildi.

Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor

Kaynak: İHA

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Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
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