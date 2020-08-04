Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi.

Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı
04.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:37

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle salgını önlemeye yönelik alınan tüm sıkı önlemlere rağmen Kuşadası 4 günlük bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Arefe gününden itibaren şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Kuşadası'na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptı ve Kuşadası, korona virüs salgınının başlaması ve 1 Haziran'da başlayan yeni dönemden sonra en kalabalık günlerini yaşadı.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günü birlik tatilciler, özellikle Selçuk ve Söke ilçesi girişlerinden araçlarıyla birlikte bayram boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında büyük şehirlerden bunalanlar ve Kuşadası'nda yazlık evi olanlar hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine bayram tatili için soluğu Kuşadası'nda aldı. Buna tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler eklenince bayram süresince hem önemli bir araç trafiği yaşandı, hem de dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere Kuşadası'ndaki tüm plajlar kapasitelerinin üzerinde tatilci ilgisiyle karşılaştı. Sıcak havadan bunalanlar plajlara akın ederek, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Bunun yanında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de 4 günlük bayram tatili boyunca şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, bayram süresince arife günü de dahil olmak üzere 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk ve Söke yönünden toplam 206 bin araç giriş yaptı.

Bu arada, araç trafiğiyle birlikte artan yoğunluk nedeniyle Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, artan araç sayısıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılmasıyla ilgili uyarılarda uyarılarda bulundu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip bayram boyunca salgına karşı mücadele için hem uyarılar yaptı, hem de denetimler gerçekleştirdi.

Bayramda 330 polis ve bekçi görev yaptı

Kuşadası'nda bayram boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İzinlerin kaldırıldığı Kuşadası'nda 4 gün boyunca 330 polis ve bekçi görev yaptı. Şehir içinde hem devriye hem de trafik polisi sayısı arttırıldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi ve araçların içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba imha köpeği Jovy eşliğinde şüpheli paket aramaları gerçekleştirildi. Sıkı önlemlerin ardından 4 günlük bayram tatilinde Kuşadası'nda kayda değer hiçbir olayın gerçekleşmemesi de dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Sağlık
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Barış Arduç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 12:37:58. #1.14#
title