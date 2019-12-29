Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı
Haberler » Güncel » Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı - Haber

Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı

Kuşadası Ege Port Limanı'na bu yıl yanaşan son kruvaziyer olan Malta bandıralı "Celestyal Crystal", 675 yolcu getirdi.

29.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:04
Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı

Port Limanı'na bu yıl yanaşan son kruvaziyer olan Malta bandıralı "Celestyal Crystal", 675 yolcu getirdi.

Gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. Bazı turistler de Kuşadası merkezinde alışverişi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son kruvaziyerini ağırladıklarını belirtti. Güngör, bu yıl limanda, 194 gemi ile 180 bin yolcusunu konuk ettiklerini de bildirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler