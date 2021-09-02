Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
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Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi

Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine pandemiden 16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine pandemiden 16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Egeport Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı Blue Sapphire isimli gemiden inen turistler halk oyunları gösterileri ve çiçeklerle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, gemi kaptanı Viacheslav Kolesnykov'a çeşitli hediyeler verdi.

Mısır'ın İskenderiye limanında hareket ederek Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı Blue Sapphire isimli kruvaziyer gemisi çoğunluğu Rus olan 450 yolcusuyla Kuşadası'na geldi. İçerisinde ünlü Rus sosyal medya fenomenleri ile turizm acentası yetkililerinin yolculuk ettiği gemiden inen turistler için Kuşadası Limanı içerisinde bir karşılama töreni düzenlendi. Gemiden inen turistler halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve çiçekler eşliğinde karşılandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından kaptan Viacheslav Kolesnykov'a çeşitli hediyeler verildi. Kuşadası'ndan bu akşam saatlerinde ayrılacak olan Blue Sapphire isimli geminin Marmaris limanına gideceği öğrenildi. Türkiye'ye en son kruvaziyer gemisi 13 Mart 2019 tarihinde gelmişti. Ege Port Müdürü Aziz Güngör ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kruvaziyer turizmine ara verilmesine neden olduğunu belirterek, 16 ay sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası'na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Güngör, "Bu kadar uzun bir aradan sonra Kuşadası'nda yolculu bir kruvaziyer gemisi görmekten çok mutluyuz. Blue Sapphire aynı zamanda 16 ay sonra Türkiye'yi de ziyaret eden ilk kruvaziyer gemisi oldu. Kruvaizyer turizmi pandemiden çok ağır etkilendi. Sene sonuna kadar Kuşadası'na 130 tane gemi rezervasyonu var. Ancak bunların gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Ancak 2022 yılı için talebin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden 650 gemi ile sıraya girmiş durumda. Bu da yaklaşık 250 bin turiste karşılık geliyor. Umarım pandeminin etkisi azalır ve eski günlerimize yeniden döneriz" dedi. - AYDIN

Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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