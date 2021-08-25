Kuşadası Milli Parkı açık mı?
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Kuşadası Milli Parkı açık mı?

Kuşadası Milli Parkı açık mı?
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Ülkemizin pek çok köşesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle bazı tedbirler alındı. Bunlardan biri de ormanlara girişi yasaklamak veya kısıtlamak oldu. Bu kapsamda Kuşadası Milli Parkı açık mı? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park'ta yer alan Kuşadası Milli Parkı açık mı?

Kuşadası Milli Parkı açık mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal olarak bir arada görüldüğü botanik bahçesi; yırtıcı kuşları ve vahşi hayvanlarıyla bir dağlık arazi ve onu çevreleyen su altı zenginlikleri, diğer yanda da yüzlerce kuş türünü barındıran, zengin balık çeşitleriyle bir delta ve bütün bunları çevreleyen tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Bu zengin ekosistemde 209 kuş türü görülmektedir. Bölge aynı zamanda nesli tehlike altında olan Tepeli Pelikan'ın en önemli kuluçkalama alanlarından biridir. Bunun yanı sıra yine dünya çapında nesli tehlike altında olan Cüce Karabatak da burada barınmaktadır. Büyük ilgi toplayan Kuşadası Milli Parkı açık mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KUŞADASI MİLLİ PARKI AÇIK MI?

28 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 gün süren yangınların ardından ülkenin pek çok köşesinde ormanlara girmek yasaklanmıştı. Bu kapsamda Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park'ı hakkında da yeni bir karara varıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden Milli Park'ın 9 Ağustos günü yeniden açılacağını duyurmuştu ancak orman yangınları nedeniyle bir süre daha kapalı kalan Milli Park, 16.08.2021 Pazartesi günü itibariyle açıldı.

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