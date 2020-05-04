Kuşadası MHP'den polise çifte teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası MHP'den polise çifte teşekkür

Kuşadası MHP'den polise çifte teşekkür
04.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:22

Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası ilçe teşkilatı, koronayla mücadele kapsamında verilen tüm görevleri yerine getiren Kuşadası polisinin aynı zamanda asli görevinde de önemli başarılara imza atmasına teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası ilçe teşkilatı, koronayla mücadele kapsamında verilen tüm görevleri yerine getiren Kuşadası polisinin aynı zamanda asli görevinde de önemli başarılara imza atmasına teşekkür etti.

MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, korona virüs önlemlerinde ön saflarda görev yapan Kuşadası Polisinin ayrıca son aylarda birçok başarılı operasyona imza atarak, Kuşadası genelinde olumsuzluklara izin vermediğine dikkati çekti. Yazılı bir açıklama yapan MHP ilçe başkanı Murat İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: " Koronavirüs salgınıyla nedeniyle ülkece olağanüstü günlerden geçiyoruz. Haklı olarak hepimizin gündemi salgın ve etkileri. Bu sürecin yanında ilçemizde kamusal düzenin sağlanması, hepimizin güvenle evlerinde kalması için emniyet güçleri tarafından kısıtlı personel olmasına rağmen fedakarca bir mücadele verildiğini sizlere belirtmek istiyorum.İlçemizde Son bir kaç ay içerisinde uyuşturucu ile mücadeleden kaçakçılığa, hırsızlıktan aranan şahısların yakalanması olmak üzere 100'e yakın başarılı operasyona imza atılmış ve zanlılar adalete teslim edilmiştir. Bu görev ve sorumluluklarının yanında polislerimiz sokağa çıkma yasağı olan günlerde yasakların uygulanması için görev başında olmaya, 155 ihbar hattına başvuran 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ilaç ve erzak ihtiyacını karşılamaya, 24 saat şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında fedakarca, yorulmadan görevlerine aralıksız devam etmektedir. Başta İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Berksoy olmak üzere gecesini gündüzüne katan, canı pahasına fedakarca, evimizde de huzurlu kalmamızı sağlayan, ilgileriyle Türk devletinin şefkatini ve gücünü milletimize hissettiren tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, yaptığınız ibadetlerin kabulünü diliyorum. Evinizde kalmanızı, zor şartlarda görev yapan kamu çalışanlarına yardımcı olmanızı rica ediyor, başta emniyet güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizi Allah'a emanet ediyorum " - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Burak Özçivit Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Selçuk İnan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Kuşadası MHP'den polise çifte teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:05:32. #1.15#
title