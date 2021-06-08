KUŞADASI MERKEZLİ 3 İLDE TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 8 GÖZALTI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekenin bu yolla 4 milyon lira vurgun yaptığını belirledi. 6 ayrı mağdurun evlerinin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin Ş.F. olduğunu ve İzmir'de bulunduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmanın ardından Ş.F., yakalanarak gözaltına alındı. Ş.F.?nin evinde yapılan aramada, 3 altın bilezik, 41 bin 640 TL ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Ş.F.'nin, yine dolandırıcılıktan elde ettiği paranın 518 bin 100 TL'sini G.S. ve Ö.Ç. adlı 2 kişinin kripto para hesaplarına gönderdiği tespit edildi. Ş.F., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ş.F. ile bağlantılı olduğu belirlenen 2'si kadın, 7 kişi daha Gaziantep ve Bursa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bu şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 110 bin TL, 200 bin euro, 1800 dolar ayrıca 30 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 tabanca ve 519 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı