Kuşadası Kuştur Plajı'nda belediyeye ait su deposu ve üniteler tahrip edildi
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Kuşadası Kuştur Plajı'nda belediyeye ait su deposu ve üniteler tahrip edildi

Kuşadası Belediyesi tarafından işletilen Kuştur mevkiindeki Pigale Plajı'nda bulunan tuvalet, su deposu ile duşlar ve şezlonglar kimliği belirsiz kişiler tarafından kesici aletlerle tahrip edildi.

Kuşadası Kuştur Plajı'nda belediyeye ait su deposu ve üniteler tahrip edildi
12.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:34

Kuşadası Belediyesi tarafından işletilen Kuştur mevkiindeki Pigale Plajı'nda bulunan tuvalet, su deposu ile duşlar ve şezlonglar kimliği belirsiz kişiler tarafından kesici aletlerle tahrip edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, daha önce de Davutlar Sevgi Plajı'nda benzer üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, yaşananları " Vandallık " olarak yorumladı ve sert tepki gösterdi.

Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde Arya A.Ş tarafından işletilen halk plajlarında tuvalet, şemsiye, şezlong, duş ve soyunma kabinlerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda Kuşadası Belediyesine ait Arya şirketinin yenilediği malzemelere zarar veren saldırganlar, bu kez de Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Mevkiindeki Pigale Halk Plajı'nı hedef aldı. Duş kabinleri ile tuvaletlere su sağlayan 10 tonluk depoyu kesici aletle delen kimliği belirsiz kişi veya kişileri kumsaldaki hasır şemsiyeleri yerinden söküp, duş başlıklarını da kırdı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sevgi Plajı'ndan sonra Kuştur Halk Plajı'nda vatandaşların ortak kullanımına sunulan malzemelere kasıtlı bir şekilde zarar verildiğini söyledi. Yaşananların kasıtlı olduğuna dikkati çeken Başkan Günel, "Aynı durumu daha önce belediyemize bağlı Arya A.Ş tarafından yeniden düzenlenen Sevgi Plajı'nda da yaşadık. Binlerce lira harcanarak yenilenen ve düzenli olarak dezenfekte edilen tuvaletleri, duşları, lavaboları ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişilerce sistematik olarak tahrip edildi. Şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda ortak sorumluluk alanımıza geçen plajlarımızdan Kuştur Halk Plajı'ndaki malzemelere zarar veriliyor. Bunu yapanlar bilsinler ki plajlarımıza bu şekilde zarar verip belediye hizmetlerini kesinlikle engelleyemezler. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunduk. Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın sağlığını, huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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