Kuşadası, kruvaziyer turizminde gelecek yıl rekor bekliyor

29.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:12

Global Liman Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Türkiye'ye kruvaziyer gemileriyle bu yıl 600-650 bin turistin, 2021 yılında ise sadece Kuşadası'na 800 bin turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi tarafından "İzmir'de Deniz Turizmi" sempozyumu düzenlendi.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, üst düzey müşteri portföyüne sahip kruvaziyer turizminde, turist sayısı az olsa da ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti.

Dünya çapındaki 423 kruvaziyerin 235'inin Amerika kıtasında yer aldığını ve bunların yaklaşık 16 milyon 300 bin yolcu potansiyeli bulunduğunu dile getiren Güngör, Avrupa'daki 143 geminin de 9 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Güngör, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2016'yı 628 bin, 2017'yi 300 bin, 2018'i 200 bin, 2019'u 300 bin yolcuyla geride bıraktık. 2020 yılına baktığımızda 600-650 bin bandına tekrar çıkmasını bekliyorum. 2021'de sadece Kuşadası Limanı'na yaklaşık 800 bin yolcu gelecek. 2021'de Kuşadası Limanı tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşacak."

Kaynak: AA