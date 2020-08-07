Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 göçmen kurtarıldı
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Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 göçmen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen ve Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 göçmen kurtarıldı
07.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:17

Türk karasularına geri itilen ve Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında kayalık bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğu yolunda ihbar alınması üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen iki düzensiz göçmen Güzelçamlı açıklarındaki kayalık bölgede tespit edildi. Lastik botları batan göçmenler, sahil güvenlik botuna alınarak Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Yunanlıların zorla kendilerini Türk kara sularına ittiği ve lastik botlarının battığını söylediler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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