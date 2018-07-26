Kuşadası Körfezi'nde Deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 11.17 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde, 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen orta şiddetteki sarsıntı, Kuşadası'nın yanı sıra Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahallelerinde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

(İHA)