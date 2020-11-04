Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
04.11.2020 05:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 05:46
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş