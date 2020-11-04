Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

04.11.2020 05:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 05:46
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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