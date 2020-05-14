Kuşadası Körfezi'nde 30 göçmen kurtarıldı
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Kuşadası Körfezi'nde 30 göçmen kurtarıldı

Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi'nde Türk karasularına bırakılan 11'i çocuk, 4'ü kadın toplam 30 göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde 30 göçmen kurtarıldı
14.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:20

Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi'nde Türk karasularına bırakılan 11'i çocuk, 4'ü kadın toplam 30 göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saat 09.04'te, Kuşadası Körfezi Özdere açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yolunda bir ihbar aldı. İhbarın alınmasının ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 adet can salı içerisindeki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan 11'i çocuk 4'ü kadın toplam 30 göçmenler Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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