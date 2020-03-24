Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı
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Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenliği tarafından geriye itilen 29'u çocuk, 12'si kadın 50 düzensiz göçmen Kuşadası Körfezi'nde Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:38
Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenliği tarafından geriye itilen 29'u çocuk, 12'si kadın 50 düzensiz göçmen Kuşadası Körfezi'nde Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik ekipleri koştu. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek, içerisindeki yardım talebinde bulunan 36 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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