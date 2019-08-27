Kuşadası Körfezi'nde 2 operasyonda 88 düzensiz göçmen yakalandı

27.08.2019 12:29

Kuşadası Körfezi'nde polis ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 31'i çocuk, 23'ü kadın toplam 88 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu mevkiinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçış hazırlığı yapan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 35'i Suriye, 12'si Filistin uyruklu toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan bir adet lastik bot motoru ve 7 metre uzunluğunda bir Zodyak bot ele geçirildi.



Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise Ahmetbeyli açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 28 Suriye ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Her iki operasyonda yakalanan toplam 88 göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA