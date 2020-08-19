Kuşadası Kitap Fuarı kapılarını açtı
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Kuşadası Kitap Fuarı kapılarını açtı

AYDIN"n Kuşadası ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliği ile düzenlenen 'Kuşadası Kitap Fuarı' düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Kuşadası Kitap Fuarı kapılarını açtı
19.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:56

AYDIN"n Kuşadası ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliği ile düzenlenen 'Kuşadası Kitap Fuarı' düzenlenen törenle kapılarını açtı. Türkiye'nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu'nun iş birliğiyle düzenlenen 'Kuşadası Kitap Fuarı' kapılarını edebiyat severlere açtı. Fuar için Atatürk Meydanı'nda bir açılış töreni düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mülki ve idari amirler ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar dikkate alınarak gerçekleşen fuara edebiyat severlerin ilgisi yoğun oldu. 22 yayınevi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos'a kadar açık olan fuarda yapılacak imza ve söyleşi günleri ile kitap tutkunları ünlü yazarlar ile buluşma şansı yakalayacak.

'KUŞADASI KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ OLACAK'Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz Kuşadası'nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değer ile de anılmasını istiyoruz. Bu nedenle koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak yıl boyunca birçok kültür ve sanat aktivitesi düzenleyeceğiz. Kuşadası, kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na da bu konudaki teşvikleri ve liderliği için çok teşekkür ediyorum. Fuara gelen ziyaretçilerimizin mutlaka maskelerini takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.'HALKIMIZA HER ALANDA HİZMET EDİYORUZ'Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz yaptığı konuşmada, "Belediyecilik alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da halka hizmet götürmekten geçer. Biz de Kuşadası Belediyesi ile uyum içinde çalışarak halkımıza her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün Kuşadası Kitap Fuarı, daha sonra ise Altın Güvercin Beste Yarışması ile Kuşadası'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız" diye konuştu.'BİZE GURUR VERİYOR'Toplumların çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için kitap okumanın gerekliliğine vurgu yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de "Kuşadası gibi pek çok alanda marka olan bir kentte bu ve benzeri faaliyetlere ev sahipliği yapmak her şeyden önce bize gurur veriyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.İŞTE O İSİMLER

Kuşadası Kitap Fuarına katılacak isimlerden bazıları şöyle:

Fikri Sağlar, Ümit Zileli,  Türker Ertürk, Tuba Emlek, Deniz Kuşça, Mehtap Meral, Oya Adıyaman, Ali Avcu, Ergün Poyraz, Hüseyin Koca, Murat Kaplan, Özer Anaç, Derya Özmen, Seherhan Kızmaz, Berkiz Berksoy, Oya Özer, Çağla Şahin, İsmail Atan.


Kaynak: DHA

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