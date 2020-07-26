Kuşadası Kent Orkestrası ilk konserini verdi
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Kuşadası Kent Orkestrası ilk konserini verdi

Kuşadası'nda esen değişim rüzgarı sanatla güçleniyor.

Kuşadası Kent Orkestrası ilk konserini verdi
26.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:32

Kuşadası'nda esen değişim rüzgarı sanatla güçleniyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kültür ve sanata yatırım yapmaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan "Kuşadası Kent Orkestrası" ilk konserini verdi. İlçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Sahili'nde gün batımı esnasında gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi, kültür ve sanata yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde kentin farklı noktalarında verdikleri konserlerle vatandaşların gönlünde taht kuran tarihi Kuşadası Belediye Bandosu üyelerinin akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ve geniş bir repertuarla müzik yapacağı "Kuşadası Kent Orkestrası" kuruldu. Kadir Güz'ün şefliğini yaptığı orkestra ilk konserini ilçeye gelen turistlerin en çok tercih ettikleri Kadınlar Denizi Mahallesi sahilinde verdi. 12 müzisyenden oluşan ekibin canlı performansı vatandaşların yoğun beğenisini aldı.

Kültür ve sanata yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Sanat, toplumlarda çağdaşlığı ve gelişmişliği simgeler. Bu nedenle sanata yatırım yapmaktan asla vazgeçmiyoruz. Bu kapsamda en önemsediğimiz projelerden birini hayata geçirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 'Kuşadası Kent Orkestrası' ilk konserini verdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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