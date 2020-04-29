Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı

- Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Emek Atölyeleri'nde" seri yüz maskesi üretimine başlandı.

Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı
29.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:26

- Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Emek Atölyeleri'nde" seri yüz maskesi üretimine başlandı.

Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Soğucak, Kirazlı ve Yaylaköy Mahalleleri'nde "Emek Atölyeleri" kuruldu. Atölyelerde gönüllü olarak çalışan 30 kadın, vatandaşların sağlığını korumak için medikal kumaştan tek kullanımlık yüz maskesi dikmeye başladı. Kentin maske ihtiyacının artması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz hafta "Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi" satın aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla alınan makine, montajı tamamlandıktan sonra KEGEV Binası'na kuruldu. Makinenin düğmesine basılmasıyla birlikte "Emek Atölyeleri'nde" omuz omuza veren gönüllü kadınlar da yüz maskesi yapımında seri üretime başladı. Makine aracılığıyla Kuşadası, maske ihtiyacının tamamını kendisi karşılayacak.

kovid-19 ile mücadele kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan malzemenin yüz maskesi olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Maske üretiminde her ne kadar tüm bileşenler seferber olduysa da vatandaşların talebi bir türlü karşılanamadı. Kuşadası Belediyesi olarak biz de kentimizde yaşayan hemşehrilerimizi düşünüp harekete geçtik. Maske eksikliğinin bir süre daha devam edeceğini tahmin edip seri üretim yapabilen bir makine satın aldık. Bunu da KEGEV binasına kurduk. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altındaki 'Emek Atölyeleri'nde' bir araya gelen gönüllü kadınlarımız bu sayede seri maske üretimine geçti. Günde üreteceğimiz 15 bin yüz maskesi ile kentimizin ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İhtiyaç fazlası üretim olması halinde komşu il ve ilçelerimize de destek olmaya hazırız. İçinden geçtiğimiz zorlu süreci ancak el ele verirsek en az hasarla atlatabiliriz" dedi.

Kuşadası'nda korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonu hazırlıklarının da son sürat devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemiz, Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer. Bu bağlamda çok tecrübeli bir kentiz. Salgın hastalığın etkilerinin azalmasıyla birlikte seyahat engeli kalktığında, yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Kuşadası'na bekliyoruz. Kuşadası yaz sezonuna şimdiden hazır" diye konuştu.

Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Haber
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haber
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Seda Sayan Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Adana Survivor
Şu an buradasınız: Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 21:01:32. #1.15#
title