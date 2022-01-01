Kuşadası Kaymakamı Yücel, yılbaşı gecesi güvenlik noktalarını gezdi

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, yılbaşı gecesi polis, jandarma ve sahil güvenlik noktalarını gezerek görevlilerin yeni yılını kutladı.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, yeni yıl gecesinde çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Güzelçamlı Jandarma karakolunda başlayan ziyaret Davutlar Polis Merkez Amirliğinde devam etti. Sabit polis kontrol noktalarını da ziyaret eden Yücel, daha sonra Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek güvenlik kameralarından kentin güvenliğini izledi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'dan bilgi alan Kaymakam, konser alanına gelerek vatandaşların da yeni yılını kutladı. Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına giderek askerleri ziyaret eden Yücel, ziyareti burada sonlandırdı. - AYDIN