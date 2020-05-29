Kuşadası Kadın Platformu'ndan kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ortak eylem
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Kuşadası Kadın Platformu'ndan kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ortak eylem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kadın platformu üyeleri, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ortak eylem yaptı.

29.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:57

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kadın platformu üyeleri, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ortak eylem yaptı.

Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya gelen Kuşadası Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Orkide Erdem, ilçede geçen gün bir kadın banka müdürünün işe giderken saldırıya uğradığını, mağdurun tacizciye direndiğini ve yardım istediğini anımsattı.

Daha önce 13 benzer suçtan kaydı bulunan saldırganın yakalandığını ancak mağdur kadının yaşadığı travmayı atlatmasının mümkün olmadığını dile getiren Erdem, "Kuşadası Kadın Platformu olarak saldırıya uğrayan Pelin Yarmacı'nın yanındayız, susmayıp cesaretle direndiği için kendisini kutluyoruz." dedi.

Pelin Yarmacı ise çevrede taciz olayını gören kişi veya kişiler bulunmasına rağmen kimsenin yardım etmemesinden üzüntü duyduğunu vurguladı.

Olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TBMM ve İçişleri Bakanlığına şikayetlerde bulunduğuna dikkati çeken Yarmacı, "Kadınlara yönelik şiddetin son bulması, gerekli yasal atılması yönünde çağrıda bulundum. Bu adam tarafından tacize uğrayan kadınlar olduğunu öğrendim. Bu kadınlar, beni arayarak korktukları dolayı şikayette bulunmadıklarını söyledi. Bana destek vererek kendilerinin de şikayetçi olacağını ifade ettiler." açıklamasında bulundu.

Kuşadası Kadın Platformu'ndan kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ortak eylem

Kaynak: AA

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