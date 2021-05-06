Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
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Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'ndeki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen 5 insana ait iskelet bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'ndeki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen 5 insana ait iskelet bulundu.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki geçmişi 5 bin yıl önceye dayanan, Antik Çağ'daki ismi "Anaia" olan Kadı Kalesi'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. Yan yana bulunan mescit ve kilise yapısıyla da dikkati çeken Kadı Kalesi'nde bu seneki kazılarda ikisi çocuğa ait 5 insan iskeleti belirlendi.

Kuşadası'nın kültürel mirasının önemli parçalarından birisi olan Kadı Kalesi'nde bilimsel çalışmalar Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında 2001 yılında başlatıldı.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Kadı Kalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, ağırşaklar, taş baltaların yanı sıra Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve o döneme ait hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları bulundu.

Buluntular Aydın Arkeoloji Müzesinde sergileniyor. - AYDIN

Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
Kuşadası Kadı Kalesi'nde 13. yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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