Kuşadası İyi Parti'de İstifa Yağmuru

Kuşadası İYİ Parti'de istifa yağmuru

Kuşadası'nda CHP ile işbirliğine tepki gösteren 80 İYİ Parti üyesi istifa etti

AYDIN - İYİ Parti genel merkezinin"Kuşadası'nda ittifak yok" kararının aksine yerelde CHP ile yapılan işbirliğine tepki gösteren 80 İYİ Parti üyesi ilçe yönetimine tepki göstererek, topluca istifa etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti Kuşadası ilçe teşkilatından gelen istifa haberleri Kuşadası siyasetine bomba gibi düştü. Aralarında İYİ Parti'nin Kuşadası'nda kurucu üyeleri ile bir dönem MHP ilçe başkanlığı yapan ve daha sonra İYİ Parti'ye geçen Sehap Akın ve Kenan Çakar'ın da bulunduğu İYİ Parti üyeleri akşam saatlerinde Pera Salonu'nda bir toplantı düzenledi. Toplantıda istifa edenler adına İYİ Parti Kuşadası teşkilatı kurucu yönetim ve divan kurulu üyesi Çağatay Aynalı hazırlanan ortak açıklamayı okudu. Büyük umutlar bağlanan İYİ Parti'nin hem Türkiye genelinde hem de Kuşadası yerelinde kendi ekseninden çıkıp, dik duramadığını ve HDP ile birlikte olan CHP ile ittifak yaptığını kaydeden Aynalı,"Türkiye genelinde CHP-HDP birlikteliğinde yaşananlar ortadayken, Kuşadası'nda genel merkezimiz CHP ile ittifak yapılması kararı aldı. Ancak, genel merkezin"Belediye Başkanı Adayı çıkartılması"yönündeki kararına rağmen, ilçe yönetimimiz, CHP'nin belediye başkanı ile 4 meclis üyesi karşılığında anlaşıp, kendi siyasi ikbali için parti üyelerini pazarlık konusu yapmışlardır. Bizler böyle kişisel çıkar hesaplarının ve yakışıksız pazarlıkların içinde olmak istemedik. Bu nedenle istifa ediyoruz. Şu ana kadar 80 üye arkadaşımız İYİ Parti'den istifa etti. Bu sayı bir iki gün içinde 150'yi bulacak"dedi.

Kaynak: İHA